Циклон прогревает город, укрыв пеленой облаков и спрыскивая дождями. Ждём субботу — в прогнозе она выглядит как «бабье лето на денёк».

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 сентября будет преобладать облачная погода, дождь кое-где прошёл ночью и вернётся во второй половине дня, местами небольшой. Ветер западный, северо-западный, ночью он задувал активно (6–11 м/с), а днём станет тише (4–9 м/с). Воздух с ночных 12–14 градусов прогреется днём до 15–17.

«Яндекс» обещает ещё больше — до плюс 19 градусов. И ночные, и дневные температуры, по его данным, — повышенные для 9 сентября. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 7 до 18 градусов в течение суток. Самое холодное 9 сентября выдалось в 1968 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 23.



Завтра, по прогнозу СЗ УГМС, осадков будет меньше, а в субботу вообще минимум и до плюс 21 градуса.