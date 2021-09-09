FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Управдом — друг человека? В Новосибирске председатель ТСЖ поставила под окнами личный забор, чтобы «люди не ходили»

Председатель ТСЖ в Новосибирске установила собственный забор, «чтобы люди не ходили»

Председатель ТСЖ в Новосибирске поставила под окнами своей квартиры на первом этаже личный двухметровый забор. По словам местных жителей, ей не нравилось, что там ходили люди, сообщает 8 сентября NGS.ru.

ПоделитьсяПоделиться

Для соседей это неудобно по двум причинам. Во-первых, через то место пролегал самый безопасный путь детей в школу, а во-вторых, многоэтажка примыкает к другому дому, жильцам которого придется теперь пробираться по проезжей части.

По словам юриста Константина Зиновьева, женщина не могла поставить забор без согласия всех жителей дома, потому что земля не принадлежит лично ей. Кроме того, если конструкция мешает передвижению пешеходов и водителей, можно поднять вопрос об организации сервитута — ограниченного пользования чужим земельным участком.

В ТСЖ Белинского, 6/1 на вопросы журналистов отвечать не захотели. С самой председательницей им связаться не удалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

zorkii
это забор для ТБО, очень оперативно
Владислав М
Зачем тогда жители выбрали эту тётку председателем ТСЖ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний