Председатель ТСЖ в Новосибирске поставила под окнами своей квартиры на первом этаже личный двухметровый забор. По словам местных жителей, ей не нравилось, что там ходили люди, сообщает 8 сентября NGS.ru.

Для соседей это неудобно по двум причинам. Во-первых, через то место пролегал самый безопасный путь детей в школу, а во-вторых, многоэтажка примыкает к другому дому, жильцам которого придется теперь пробираться по проезжей части.



По словам юриста Константина Зиновьева, женщина не могла поставить забор без согласия всех жителей дома, потому что земля не принадлежит лично ей. Кроме того, если конструкция мешает передвижению пешеходов и водителей, можно поднять вопрос об организации сервитута — ограниченного пользования чужим земельным участком.

