Новые люди проходят в Госдуму: прогноз ВЦИОМ

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«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — «Новые люди». Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер», — сказал Валерий Фёдоров.

По данным ВЦИОМ*, «Новые люди» — единственная непарламентская партия, у которой растёт поддержка на протяжении всей кампании. Если в июне партию поддерживали 1,2% опрошенных, то в июле — уже 2,5%, а по состоянию на 6 сентября — уже 3,8%. Среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг ещё выше: 4,2% — и растет каждый день. ВЦИОМ прогнозирует, что ко дню голосования он достигнет 5%. А с учетом динамики роста доверия к партии может превысить и 6%.



Узнаваемость партии «Новые люди» с начала лета выросла в семь раз: с 2% до 14% «без подсказки». Известность «с подсказкой», когда опрашиваемый видит список партий, выросла с 17% до 38%. У других партий динамика хуже, отмечает ВЦИОМ.

«Мы видим, что 19–20% избирателей ещё не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране», — отметил Алексей Нечаев.



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По данным соцопросов, самая высокая поддержка партии «Новые люди» среди регионов России — в Рязанской области. Здесь рейтинг составляет 8,7% — и 10,3% от числа активных избирателей. В 2020 году «Новые люди» успешно выступили на выборах в Рязанскую областную думу. Высокие показатели у партии в Новосибирской, Воронежской и Курской областях. Сильная поддержка у «Новых людей» в Южном и Центральном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. Партия особенно популярна в населенных пунктах от 100 до 500 тысяч человек и в малых городах, где живут менее 100 тысяч человек. Больше всего сторонников — в возрасте от 18 до 37 лет.

Политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что сейчас для «Новых людей» важнее всего мобилизовать сторонников и привести их на избирательные участки. «Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого ей нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех самое главное — понять, что выборы дают исторический шанс», — подчеркнул Илья Гращенков.

*Ссылка на исследование: https://wciom.ru/presentation/prezentacii/partija-novye-ljudi-na-vyborakh-2021 Организация, проводившая опрос: Акционерное общество «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), www.wciom.ru.

Число опрошенных и время проведения: общероссийский опрос — выборка 1 600 респондентов (сбор данных 7–8 июня, 13–19 июля и 6 сентября 2021). Региональные опросы — выборка от 400 до 600 респондентов в каждом регионе (сбор данных 1–6 сентября и 13–19 августа 2021).



Метод сбора информации: телефонный опрос населения РФ 18+, комбинированный опрос: методы сбора данных — квартирный и телефонный опросы населения РФ 18+, общий объем выборки 1 600 (по 800 анкет).

Регион проведения: Воронежская, Свердловская, Волгоградская области, Приморский и Краснодарский края, Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Рязанская область, Новосибирская область, Воронежская область, Курская область, Томская область, Омская область, Липецкая область, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Московская область, Москва, Волгоградская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Архангельская область, Красноярский край, Приморский край, Забайкальский край.

Вопросы: 1. Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую партию Вы бы проголосовали? 2. Вспомните, пожалуйста, о каких российских политических партиях Вы знаете, что-то слышали?

3. Сейчас я зачитаю несколько названий партий. Назовите, пожалуйста, о каких из них Вы знаете, что-то слышали? 4. В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в голосовании? 5. Вспомните своих родных, друзей и прочих знакомых. Как Вы думаете, какой процент из них пойдет голосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре этого года? 6. Как Вы считаете, нужны ли перемены в политической сфере, в сфере управления государством? а) Нужны коренные перемены б) Нужны, но только по отдельным направлениям в) Не нужны г) Затрудняюсь ответить 7. Принимая решение о голосовании, Вы скорее поддержите КАНДИДАТА, который выступает за… а) Стабильность, сохранение курса б) Перемены, обновления в) Не учитываю/Затрудняюсь ответить

8. С каким из следующих утверждений Вы согласны в большей степени?

а) Страна нуждается в стабильности, это важнее, чем реформы и связанные с ними перемены. б) Страна нуждается в переменах, новых реформах, даже если эти перемены связаны с риском утраты стабильности