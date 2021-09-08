Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться







Хоккейный клуб СКА летом продолжил собирать в составе максимум талантливой молодежи со всей России. В этом есть своя логика: игроки до 21 года не учитываются под потолком зарплат, который составляет сейчас 900 млн рублей. Проблема в том, что собранная ранее талантливая молодежь рано или поздно уезжает в НХЛ и ничто ее не может остановить. Последний пример — Василий Подколзин. Когда-то вице-президент СКА Роман Ротенберг называл его новым Макдэвидом (едва ли не самый талантливый канадский хоккеист последних лет. — Прим. ред.), давал ему много игрового времени, но нападающий все равно уехал в «Ванкувер Кэнакс». Тем не менее армейцы не отчаиваются.



Показательный обмен произошел в межсезонье между СКА и «Витязем»: опытных мастеров Антипина и Аалтонена обменяли на 20-летних перспективных Бардакова и Пыленкова. Также ушел в «Сочи» Хелльберг, а в минское «Динамо» — Бенгтссон. Оба — обладатели одних из самых весомых контрактов в клубе. Есть ощущение, что в зарплатной ведомости целенаправленно расчищают под кого-то место. По информации «Фонтанки», петербуржцы ждут возвращения из НХЛ главного героя Олимпиады-2018 Никиты Гусева.

Пока же в результате всех этих обменов сложилась удивительная ситуация: среди российских игроков самыми яркими оказались Бурдасов и Ожиганов. Удивительно, к чему всего за несколько лет пришел клуб, где еще недавно зажигали Панарин, Шипачев, Дадонов, Дацюк и Ковальчук. Современный СКА берет количеством. На общекомандном фото перед стартом сезона собралось 38 хоккеистов — семь полноценных пятерок. В матчах, напомним, обычно участвуют четыре звена. Но одна звезда здесь все-таки есть. Про 16-летнего Матвея Мичкова уже было сказано достаточно. Вкратце — это наш новый Александр Овечкин. Мало кто сомневался, что в новом сезоне ему дадут шанс проявить себя, но вряд ли кто-то предполагал, что доверять ему начнут с первых матчей.



СКА стартовал в чемпионате с трех побед. Были обыграны череповецкая «Северсталь» (3:2), ярославский «Локомотив» (4:3 — по буллитам) и владивостокский «Адмирал» (9:2). Встреча с командой с Дальнего Востока стала прорывной для Мичкова. Он и в других матчах выглядел по-взрослому, а здесь дважды забил (первые шайбы в КХЛ) и отдал результативную передачу. Тренерский штаб ставит Матвея в первое звено и парень выглядит без преувеличения на своем месте.

Еще одна новинка сезона — появление Романа Ротенберга на скамейке запасных. В прошлом году, когда Брагин заболел, глава штаба временно заменял его на тренерском мостике. Теперь, похоже, так будет всегда. Тогда же Роман Ротенберг в интервью «Фонтанке» не исключал, что однажды может занять позицию главного тренера. Сейчас, кажется, Роман Борисович максимально приблизился к реализации этой идеи. Формально Валерий Брагин главный тренер, он вроде бы принимает все ключевые решения на скамейке запасных, но глава штаба, стоящий от него по правую руку, тоже ведет себя довольно активно. Так же было и на игре с «Автомобилистом» 8 сентября.



В гости к армейцам приехал сильный соперник, оставшийся перед самым стартом чемпионата без основного вратаря. Потеря оказалась критической. Екатеринбуржцы уступили в стартовых двух матчах в Магнитогорске и Уфе. Казалось, что и в Петербурге им не на что надеяться, но тут на помощь пришли сами армейцы.

СКА с первых минут обозначил, что намерен продолжить победную серию, но тут начались хоккейные чудеса. На 10-й минуте из-за нарушений гостей армейцы остались в большинстве, но вместо того, чтобы открыть счет, петербуржцы пропустили сами. Да как пропустили. Вратарь Самонов выехал из-за ворот за шайбой и зачем-то решил показать своё умение играть клюшкой. Получилось так себе.



Вторая пропущенная шайба получилась не менее эпичной. Что хотел сделать форвард СКА Марченко, отбрасывая вблизи ворот шайбу в сторону Самонова, сложно сказать, но получился эффектный автогол. После игры Марченко признался, что сам не ожидал от себя такого: «У меня в голове все было идеально».



Третий гол СКА пропустил уже более стандартно: соперник поймал армейцев на контратаке и снайперский кистевой бросок Стефана Да Косты не оставил шансов Самонову. Чтобы не травмировать дальше психику своего основного вратаря, Брагин заменил его на Ларса Юханссона. Надолго присел на скамейку и суперюниор Мичков: в случае, когда нужно было вытаскивать безнадежный матч, тренерский штаб сделал ставку на более опытных игроков.



В дальнейшем армейцы отчаянно пытались спасти игру. СКА в два раза перебросали соперника по итогам встречи: 34–16. «Автомобилист» окончательно перешел на игру от обороны. Петербуржцы, благодаря удачной комбинации первого звена и хладнокровному завершению Бурдасова, сократили отставание до минимума.



Но на большее СКА уже не хватило. Четвертый гол в ворота петербуржцев залетел от клюшки Райана Спунера, и он же стал последним в игре. Итог — первое в сезоне поражение СКА и первая победа «Автомобилиста».

— Это уникальный матч, — признался после игры главный тренер гостей Билл Питерс. — Бывает такое, что залетает один странный гол, но чтобы два — нечасто увидишь, это особый момент. В случае с первым голом Макеев оказал серьезное давление на вратаря, я не совсем разглядел, как именно он зацепил шайбу, во многом это его заслуга. Это были важные два очка для нашей команды, нам сегодня победа была нужнее.

В остальном он отметил самоотверженность своих игроков и признался, что рад обыграть такого соперника.



Брагин после матча тоже не смог вспомнить ничего подобного в своей карьере. Сказал, что Самонов в порядке, Марченко за его гол в собственные ворота никто ругать не стал.

— Противник сыграл от обороны, было непросто, — заявил Брагин. — Крупная команда. Курьёзных два гола пропустили. Это объяснить сложно, так сложилось, бывает. Я тоже первый раз вижу подобное. Это хоккей, всё бывает. Самое главное — не сдавались, играли до конца, имели шансы при 2:3 сравнять счёт. Очень болезненное поражение.

На вопрос «Фонтанки», какие функции выполняет Роман Ротенберг на скамейке запасных, Брагин ответил: «Общее руководство». Вопросов больше нет. Следующий матч СКА проведет 12 сентября против «Торпедо».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

