Подписчик группы «ДТП и ЧП» сообщил, что тепловоз протаранил фуру, поэтому «все стоит», кажется, надолго. Подробности инцидента пока неизвестны. «Фонтанка» направила запросы в ГИБДД и пресс-службу Октябрьской железной дороги.
В Угольной гавани заблокирован проезд. Тепловоз протаранил фуру
Тепловоз протаранил фуру в Кировском районе Петербурга
На Элеваторной площадке в Угольной гавани произошла авария с участием тепловоза и фуры. ДТП заблокировало проезд, рассказали вечером 8 сентября очевидцы в соцсетях.