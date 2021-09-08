FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В Угольной гавани заблокирован проезд. Тепловоз протаранил фуру

Тепловоз протаранил фуру в Кировском районе Петербурга

На Элеваторной площадке в Угольной гавани произошла авария с участием тепловоза и фуры. ДТП заблокировало проезд, рассказали вечером 8 сентября очевидцы в соцсетях.

Подписчик группы «ДТП и ЧП» сообщил, что тепловоз протаранил фуру, поэтому «все стоит», кажется, надолго. Подробности инцидента пока неизвестны. «Фонтанка» направила запросы в ГИБДД и пресс-службу Октябрьской железной дороги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AlBerkut
Два 'маленьких' не заметили друг дружку? Бывает... 😎
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний