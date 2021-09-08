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На фиолетовой ветке петербургского метро «тормозили» поезда. В депо шел неисправный состав

Движение в петербургском метро затормозилось из-за неисправного состава

Вечером среды на фиолетовой ветке петербургского метро поезда стали ходить с большим интервалом — в обе стороны. Об этом «Фонтанке» 8 сентября рассказала читательница.

Женщина пожаловалась, что поезда долго стояли на станциях с открытыми дверями. При этом, по ее словам, работники подземки причину задержек не объясняли.

«Поезда следовали с увеличенным интервалом, неисправный состав шел в депо. На график почти не повлияло, интервал восстанавливается», — рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

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