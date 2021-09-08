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СКА потерпел первое поражение в сезоне, пропустив четыре шайбы от «Автомобилиста»

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Петербурге 8 сентября. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:4.

У СКА отличились Фредрик Хендемарк (29 минута — в большинстве) и Антон Бурдасов (45). «Автомобилист» ответил голами Алексея Макеева (11 — в меньшинстве), Брукса Мэйсека (16), Стефана Да Косты (25) и Райана Спунера (50).

Это поражение стало для СКА первым в новом сезоне после четырех матчей. Следующую встречу петербуржцы проведут 14 сентября против московского «Спартака».

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