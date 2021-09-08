«Биохакера» Сергея Фаге задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Основателя сервиса бронирования Ostrovok.ru Сергея Фаге, прославившегося своим пристрастием к биохакингу, задержали в Домодедово. Об этом 8 сентября сообщает РБК.



«Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток», — цитирует издание сообщение пресс-службы Домодедовской таможни.



По предварительной информации, задержание произошло еще 26 августа. Фаге якобы пытался пройти через «зеленый коридор», однако у него нашли два вида наркотиков.

