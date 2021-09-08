«Биохакера» Сергея Фаге задержали по подозрению в контрабанде наркотиков

Основателя сервиса бронирования Ostrovok.ru Сергея Фаге, прославившегося своим пристрастием к биохакингу, задержали в Домодедово. Об этом 8 сентября сообщает РБК.
«Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток», — цитирует издание сообщение пресс-службы Домодедовской таможни.
По предварительной информации, задержание произошло еще 26 августа. Фаге якобы пытался пройти через «зеленый коридор», однако у него нашли два вида наркотиков.
В пресс-службе сервиса Ostrovok.ru заявили РБК, что на его работу это никак не повлияет. «Сергей Фаге не принимает участие в операционном управлении компанией с 1 января 2017 года, он является миноритарным акционером и уже давно не вовлечен в управление бизнесом, а занимается собственными бизнес-проектами. Компания уже пять лет находится под управлением Феликса Шпильмана», — уточнили представители сервиса.
Напомним, Сергей Фаге прославился в 2017 году своей статьей о биохакинге (улучшение работы организма с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и других методов). Публикация называлась «Мне 32 года, и я потратил $200 000 на биохакинг».