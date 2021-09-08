«Медуза»*: В Москве за 10 млрд рублей строят штаб-квартиру для спецполка полиции, работающего на митингах

На западе Москвы строят штаб-квартиру для 2-го специального полка полиции, который работает на акциях протеста и других массовых мероприятиях столицы.

Издание обратило внимание на несколько крупных тендеров на строительство комплекса зданий на Рябиновой улице, 39, — они появились на портале госзакупок. По этому адресу находится 2-й специальный полк полиции , как указано на сайте МВД. Самый крупный тендер — на 9,3 млрд рублей , поменьше — на 233 и 95 млн рублей. Закупку проводит департамент строительства Москвы в закрытом режиме.

Штаб-квартира будет стоить не менее 10 млрд рублей, сообщает 8 сентября «Медуза»*, признанная в России СМИ-иноагентом.

Кроме того, со строительством связан еще один тендер — его недавно объявило ГКУ «Управление по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы», куратор программы «Моя улица». Объектом закупки указано благоустройство на Рябиновой, 39: проектирование благоустройства дорог, тротуаров, автостоянок и «малых архитектурных форм». Стоимость закупки — 9,53 млн рублей.



«На территории полка ведется строительство собственного жилищного фонда под общежития и казармы» — такая надпись появилась в объявлениях о наборе новых сотрудников во 2-й спецполк на Headhunter. «Медуза»* ссылается на два источника, подтвердивших, что на Рябиновой действительно строят штаб-квартиру для этого полка.



*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента.

