FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

«Медуза»*: В Москве за 10 млрд рублей строят штаб-квартиру для спецполка полиции, работающего на митингах

На западе Москвы строят штаб-квартиру для 2-го специального полка полиции, который работает на акциях протеста и других массовых мероприятиях столицы.

ПоделитьсяПоделиться

Штаб-квартира будет стоить не менее 10 млрд рублей, сообщает 8 сентября «Медуза»*, признанная в России СМИ-иноагентом.

Издание обратило внимание на несколько крупных тендеров на строительство комплекса зданий на Рябиновой улице, 39, — они появились на портале госзакупок. По этому адресу находится 2-й специальный полк полиции, как указано на сайте МВД. Самый крупный тендер — на 9,3 млрд рублей, поменьше — на 233 и 95 млн рублей. Закупку проводит департамент строительства Москвы в закрытом режиме.

Кроме того, со строительством связан еще один тендер — его недавно объявило ГКУ «Управление по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы», куратор программы «Моя улица». Объектом закупки указано благоустройство на Рябиновой, 39: проектирование благоустройства дорог, тротуаров, автостоянок и «малых архитектурных форм». Стоимость закупки — 9,53 млн рублей.

«На территории полка ведется строительство собственного жилищного фонда под общежития и казармы» — такая надпись появилась в объявлениях о наборе новых сотрудников во 2-й спецполк на Headhunter. «Медуза»* ссылается на два источника, подтвердивших, что на Рябиновой действительно строят штаб-квартиру для этого полка.

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Malyshev73
В Сирии то оказывается минометы зарешали))
Алексей Власов
Что делать будем? Завидовать будем!
Редиска Здесь
"СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента"
Интересно, какие функции в России у иностранного агента?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний