FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

В мире сделали уже около 5,5 млрд прививок от коронавируса. Большинство — в странах с хорошим доходом

Большинство доз вакцин от COVID-19 достались странам со средним и высоким уровнем доходов

Во всем мире ввели около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

При этом глава организации отметил, что 80% прививок приходятся на страны со средним и высоким уровнем доходов. ВОЗ хочет добиться того, чтобы к концу сентября во всех странах было привито минимум 10% населения, к концу этого года — 40%, а к середине следующего — 70%. На деле большинство государств с высоким уровнем доходов уже достигли отметки в 40%, а с низким — ни одно не дошло даже до 10%.

«Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них. Производители также обещали приоритизировать механизм Covax и страны с низким уровнем дохода. Хватит с нас обещаний. Мы не хотим обещаний, мы просто хотим вакцины», — заявил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что малые достижения по вакцинации — это не вина бедных государств, поскольку о вакцинном равенстве много говорят, но мало для этого делают.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний