В мире сделали уже около 5,5 млрд прививок от коронавируса. Большинство — в странах с хорошим доходом

Во всем мире ввели около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.



При этом глава организации отметил, что 80% прививок приходятся на страны со средним и высоким уровнем доходов. ВОЗ хочет добиться того, чтобы к концу сентября во всех странах было привито минимум 10% населения, к концу этого года — 40%, а к середине следующего — 70%. На деле большинство государств с высоким уровнем доходов уже достигли отметки в 40%, а с низким — ни одно не дошло даже до 10%.

