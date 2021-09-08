Боровшаяся за сердце Тимати участница шоу «Холостяк» судится в Петербурге с Google и «Яндекс»

Инстаграм-модель Кристина Романова через петербургский суд пытается вычистить из Сети личные фотографии и сплетни, которыми, по её утверждению, широко делится с миром экс-поклонник. Свои моральные страдания девушка оценила в 5 миллионов рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 сентября, исковое заявление Романовой к Google, YouTube, «Яндекс» и РЭНБИ зарегистрировал Куйбышевский райсуд. Истица требует признать информацию недостоверной и удалить 14 ссылок, а также выплатить ей 5 миллионов рублей в качестве компенсаций морального вреда.

«Из иска следует, что истица работала моделью. Познакомилась с мужчиной из Турции, который оказался психологически неустойчивым. Мужчина начал распространять на регулярной основе о Романовой недостоверные сведения. В 2019 году суд подтвердил, что распространяемые мужчиной сведения недостоверны, порочат честь и достоинство истца», — приводят подробности заявления в пресс-службе. 26-летняя Кристина Романова — инстаграм-модель и участница 8-го сезона шоу «Холостяк», которое в этом году выходило на ТНТ. Главным призом было сердце исполнителя, предпринимателя и выпускника «Фабрики звёзд — 4» Тимати. Его девушка не завоевала, зато отметилась скандалом с всплывшими интимными фотографиями и сплетнями о будто бы отношении к сфере эскорта. «Дело было в Италии, и он мой первый молодой человек. Всё было идеально, казалось, мы идеальная пара, и вот он делает мне предложение. Я соглашаюсь, и начинается ад. Он — абьюзер. Я испытала моральное и физическое насилие во всей красе», — позднее рассказывала Романова о мужчине, по её словам слившем в Сеть личные фото и видео.