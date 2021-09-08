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Боровшаяся за сердце Тимати участница шоу «Холостяк» судится в Петербурге с Google и «Яндекс»

Инстаграм-модель Кристина Романова через петербургский суд пытается вычистить из Сети личные фотографии и сплетни, которыми, по её утверждению, широко делится с миром экс-поклонник. Свои моральные страдания девушка оценила в 5 миллионов рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 сентября, исковое заявление Романовой к Google, YouTube, «Яндекс» и РЭНБИ зарегистрировал Куйбышевский райсуд. Истица требует признать информацию недостоверной и удалить 14 ссылок, а также выплатить ей 5 миллионов рублей в качестве компенсаций морального вреда.

«Из иска следует, что истица работала моделью. Познакомилась с мужчиной из Турции, который оказался психологически неустойчивым. Мужчина начал распространять на регулярной основе о Романовой недостоверные сведения. В 2019 году суд подтвердил, что распространяемые мужчиной сведения недостоверны, порочат честь и достоинство истца», — приводят подробности заявления в пресс-службе.

26-летняя Кристина Романова — инстаграм-модель и участница 8-го сезона шоу «Холостяк», которое в этом году выходило на ТНТ. Главным призом было сердце исполнителя, предпринимателя и выпускника «Фабрики звёзд — 4» Тимати. Его девушка не завоевала, зато отметилась скандалом с всплывшими интимными фотографиями и сплетнями о будто бы отношении к сфере эскорта.

«Дело было в Италии, и он мой первый молодой человек. Всё было идеально, казалось, мы идеальная пара, и вот он делает мне предложение. Я соглашаюсь, и начинается ад. Он — абьюзер. Я испытала моральное и физическое насилие во всей красе», — позднее рассказывала Романова о мужчине, по её словам слившем в Сеть личные фото и видео.

Судя по картотеке судов, с заявлением о защите чести и достоинства в июле Романова сначала обращалась в Выборгский суд, но промахнулась с подсудностью. Список ответчиков был шире, в частности в него входили ещё пара развлекательных порталов.

В феврале 2019 года решение по её иску вынес Калининский райсуд. Требования о признании информации порочащей и взыскании денежной компенсации удовлетворены частично. Ответчиком указан Алтай Эрхан, также писавший об эскорте. Суд постановил выплатить Романовой чуть больше миллиона рублей.

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Комментарии (1)

lamer
Погуглил, пока не удалили. Ну ничетак. Картинки есть и видео. Прям голенькая. С мальчиками шалит и с девочками. А исчо они там порошок нюхают белого цвета.
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