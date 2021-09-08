Замначальника инженерных войск РФ обвинили во взяточничестве. Также он привлекал подчиненного к работе на своей даче

Замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По данным собеседника информагентства, уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении генерала было возбуждено в конце июля, а Алахвердиев был арестован в августе и сейчас находится в СИЗО.