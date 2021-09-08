FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

Замначальника инженерных войск РФ обвинили во взяточничестве. Также он привлекал подчиненного к работе на своей даче

Замглавы инженерных войск РФ обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями

Замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника информагентства, уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении генерала было возбуждено в конце июля, а Алахвердиев был арестован в августе и сейчас находится в СИЗО.

По версии следствия, Алахвердиев получил взятки от подрядчиков (строительных организаций) по госконтрактам на сумму 8 млн рублей. Кроме того, ему вменяют привлечение военнослужащего к работам на своей даче.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Генерал-майор Руслан Аллахвердиев, наверное, начинал карьеру ещё в доблестных стройбатах Минобороны СССР.
lamer
Мне так кажется, что взяток там было порядка на 3 больше. А эти жалкие копейки только по доказухе вменяют.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний