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Огромная туча надвигается на Петербург. МЧС предупреждает: погода стремительно портится

В Петербурге в ближайшие часы усилится ветер до 17–19 м/с

Петербургская погода не шепчет вечером 8 сентября. Относительное тепло к ночи обещает сдуть ветер, дождь тоже не за горами.

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, ветер будет усиливаться начиная с 19–22 часов вечера. Ожидаются порывы до 17–19 метров в секунду, у водоёмов будет ещё менее комфортно, возможны метровые волны.

Судя по данным погодного сервиса «Яндекса», примерно в это же время город накроет туча, которая пока наползает на северную часть и тянется с востока.

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Среда претендовала на то, чтобы стать самым тёплым днём на неделе, но синоптики скорректировали прогноз и посоперничать температурными показателями готова суббота. 11 сентября, по информации Северо-Западного УГМС, в Петербурге может потеплеть до 20 градусов, и дождь идиллию не испортит.

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Комментарии (3)

264085591
Да задрали уже эти метеорологи. Только что заявляли что потеплеет и вообще всё будет отлично. Назавтра прогноза нет. Утром рано встаёшь и все меняется. Зачем тогда это всё?
hal9000
Тогда я спать...тем более польские ученые ,в результате экспериментов,выявили тот факт, что после хронического недосыпа человек не может восстановить нормальную работоспособность даже за неделю..
Иван 2пырьев
Янедкс уже переобулся
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