Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, ветер будет усиливаться начиная с 19–22 часов вечера. Ожидаются порывы до 17–19 метров в секунду, у водоёмов будет ещё менее комфортно, возможны метровые волны.
Судя по данным погодного сервиса «Яндекса», примерно в это же время город накроет туча, которая пока наползает на северную часть и тянется с востока.
Среда претендовала на то, чтобы стать самым тёплым днём на неделе, но синоптики скорректировали прогноз и посоперничать температурными показателями готова суббота. 11 сентября, по информации Северо-Западного УГМС, в Петербурге может потеплеть до 20 градусов, и дождь идиллию не испортит.