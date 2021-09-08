Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, ветер будет усиливаться начиная с 19–22 часов вечера. Ожидаются порывы до 17–19 метров в секунду, у водоёмов будет ещё менее комфортно, возможны метровые волны.



Судя по данным погодного сервиса «Яндекса», примерно в это же время город накроет туча, которая пока наползает на северную часть и тянется с востока.