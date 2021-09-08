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В День памяти жертв блокады Ленинграда подсветка Лахта Центра будет включаться под удары метронома

Световой рисунок на фасаде Лахта Центра в Петербурге будет формироваться в такт ударам метронома. Информация об этом 8 сентября появилась в официальном Instagram-аккаунте небоскреба.

Во время блокады Ленинграда монотонные удары метронома — полсотни в минуту — звучали по радио в спокойное время. Если над городом летела авиация, они ускорялись до 150.

Для жителей осажденного города радио было единственным средством связи с внешним миром, устройство также позволяло узнавать новости с фронта.

«Фонтанка» писала, что в полдень 8 сентября из громкоговорителей на всей территории Петербурга прозвучала речь в память о мужестве и героизме ленинградцев. Так началась минута молчания, которой горожане почтили память защитников и жителей Ленинграда.

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Комментарии (5)

266101755
Модератор, почему Вы не удаляете комментарии узколобых тел, которые напрямую или косвенно оскверняют память сотен тысяч людей, погибших в блокадном Ленинграде?
Аппаратчик мокрой классификации
Светомаскировку не соблюдают. В честь блокады....
kоt-obormot
Под каждый удар метронома на счет миллера будет переводится всего один миллион СКВ. .
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