В Москве две криофирмы пытались поделить замороженных пациентов

В Москве две компании пытались поделить между собой замороженные человеческие тела и часть оборудования для криоконсервации. Инициатором процесса стала директор фирмы «КриоРус» Валерия Удалова.



Как сообщило издание «Подъём» 8 сентября, организация появилась в Москве в 2006 году. Ее клиенты (или криопациенты) платят за свое гипотетическое воскрешение в будущем.



Два года назад Валерию Удалову едва не уволили из фирмы, после чего она открыла и возглавила другую с таким же названием. Накануне, 7 сентября, бизнесвумен пыталась вывезти из хранилища в Сергиевом Посаде тела и часть оборудования на площадку своей новой компании.

