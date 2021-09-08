В Москве две криофирмы пытались поделить замороженных пациентов

В Москве две компании пытались поделить между собой замороженные человеческие тела и часть оборудования для криоконсервации. Инициатором процесса стала директор фирмы «КриоРус» Валерия Удалова.
Как сообщило издание «Подъём» 8 сентября, организация появилась в Москве в 2006 году. Ее клиенты (или криопациенты) платят за свое гипотетическое воскрешение в будущем.
Два года назад Валерию Удалову едва не уволили из фирмы, после чего она открыла и возглавила другую с таким же названием. Накануне, 7 сентября, бизнесвумен пыталась вывезти из хранилища в Сергиевом Посаде тела и часть оборудования на площадку своей новой компании.
По словам женщины, будучи директором обеих организаций, она оформила продажу устройств, теперь оно принадлежит новому «КриоРусу». Между тем соучредитель первой фирмы Данила Медведев вызвал полицию и помешал Удаловой осуществить задуманное.
«Для того, чтобы Валерия могла собирать деньги с новых клиентов, ей нужно демонстрировать, что у неё есть хранилище, есть криопациенты. Получается, что чем больше их у компании, тем она как будто более надёжная и солидная», — сказал Медведев.
Правоохранители распорядились оставить всю технику на старом месте, чтобы разобраться с документами.