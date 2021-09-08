В соцсетях зоопарка 8 сентября показали, как медведица ловко вылавливает лакомство из воды, будто мячик, уносит на твердую поверхность и с легкостью разламывает толстую кожуру, чтобы добраться до сладкой мякоти. Арбуз Хаарчаана получает один-два раза в неделю. Так сотрудники не только вносят разнообразие в ее рацион, но и обогащают среду обитания.
«Поэтому мы всё время стараемся придумать хищнице развлечения. Можно предложить ей новую игрушку или, как один из способов, дать необычную пищу. Например, арбуз», — рассказывают в зоопарке и призывают последовать примеру медведицы и не забывать лакомиться сезонными фруктами и овощами.
«Кстати, вы знали, что арбуз — совсем не ягода? Он тыквина», — добавляют сотрудники.