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Ловит, как мяч, съедает, как орех. Посмотрите, как медведица Хаарчаана лакомится арбузом

Сезон арбузов в самом разгаре, и обитатели Ленинградского зоопарка тоже решили полакомиться сочным сладким десертом. Особенно он по душе белой медведице Хаарчаане.

В соцсетях зоопарка 8 сентября показали, как медведица ловко вылавливает лакомство из воды, будто мячик, уносит на твердую поверхность и с легкостью разламывает толстую кожуру, чтобы добраться до сладкой мякоти. Арбуз Хаарчаана получает один-два раза в неделю. Так сотрудники не только вносят разнообразие в ее рацион, но и обогащают среду обитания.

«Поэтому мы всё время стараемся придумать хищнице развлечения. Можно предложить ей новую игрушку или, как один из способов, дать необычную пищу. Например, арбуз», — рассказывают в зоопарке и призывают последовать примеру медведицы и не забывать лакомиться сезонными фруктами и овощами.

«Кстати, вы знали, что арбуз — совсем не ягода? Он тыквина», — добавляют сотрудники.

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Комментарии (3)

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А откуда медведица узнала, что арбуз съедобен?
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