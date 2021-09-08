FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
8
Печать

Последний еврей Афганистана совершил побег из страны

Известный как последний проживающий в Афганистане еврей 62-летний Зебулон Симантов покинул страну после прихода к власти представителей запрещенного в России террористического движения «Талибан»*. Об этом 8 сентября сообщает The Times of Israel.

Симантов вместе с десятками женщин и детей предпринял путешествие на автобусе через Афганистан. Через несколько дней они прибыли в соседнюю страну, название которой не называется. Кадры «опасного путешествия» показали по израильскому телевидению.

Симантов до последнего отказывался покидать Афганистан. Его эвакуацию организовали частные благотворительные организации. Теперь он собирается уехать в Нью-Йорк.

Симантов стал последним евреем Афганистана в 2005 году, когда умер Ицхак Леви. Мужчины были конкурентами по бизнесу и недолюбливали друг друга. В первый приход к власти талибов* два еврея жаловались друг на друга, после чего их обоих посадили в тюрьму, но вскоре отпустили, так как они постоянно дрались и нарушали порядок. После захвата власти талибы пообещали не трогать меньшинства, включая последнего в стране еврея.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Romul1960
Умница сто ушёл из этого гад.. ка
a.159753123
А когда последний еврей на землю обетованную вернется - таки не докладывают?
260602101
Да, не так представлял Виссарионович будущее Израиля, когда протаскивал его создание в ООН, вопреки возражениям США и Великобритании.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний