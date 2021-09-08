Последний еврей Афганистана совершил побег из страны

Известный как последний проживающий в Афганистане еврей 62-летний Зебулон Симантов покинул страну после прихода к власти представителей запрещенного в России террористического движения «Талибан»*. Об этом 8 сентября сообщает The Times of Israel.

Симантов вместе с десятками женщин и детей предпринял путешествие на автобусе через Афганистан. Через несколько дней они прибыли в соседнюю страну, название которой не называется. Кадры «опасного путешествия» показали по израильскому телевидению.