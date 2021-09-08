Последний еврей Афганистана совершил побег из страны

Известный как последний проживающий в Афганистане еврей 62-летний Зебулон Симантов покинул страну после прихода к власти представителей запрещенного в России террористического движения «Талибан»*. Об этом 8 сентября сообщает The Times of Israel.
Симантов вместе с десятками женщин и детей предпринял путешествие на автобусе через Афганистан. Через несколько дней они прибыли в соседнюю страну, название которой не называется. Кадры «опасного путешествия» показали по израильскому телевидению.
למי שפספס, הכתבה שלי ושל @Yoav__Zehavi מ-#חדשותהערב של @kann_news עם התיעודים הבלעדיים מעזיבתו של זבולון סימן טוב היהודי האחרון באפגניסטאן, כולל תיעוד שלו היום אחרי שחצה את הגבול עם עוד עשרות אפגנים למדינה שכנה בדרכו כך נראה לארה"ב @motikahana pic.twitter.com/2wTMlX0WyC— roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) September 7, 2021
Симантов до последнего отказывался покидать Афганистан. Его эвакуацию организовали частные благотворительные организации. Теперь он собирается уехать в Нью-Йорк.
Симантов стал последним евреем Афганистана в 2005 году, когда умер Ицхак Леви. Мужчины были конкурентами по бизнесу и недолюбливали друг друга. В первый приход к власти талибов* два еврея жаловались друг на друга, после чего их обоих посадили в тюрьму, но вскоре отпустили, так как они постоянно дрались и нарушали порядок. После захвата власти талибы пообещали не трогать меньшинства, включая последнего в стране еврея.
* Террористическая организация, запрещенная в России.