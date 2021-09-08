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Экс-депутат Госдумы Варшавский получил 7 лет колонии за мошенничество на 2,5 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского к семи годам колонии общего режима за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Варшавский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С бывшего депутата также взыскано более 2 млрд 614 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в мае 2016 года. По версии следствия, в 2012 году «Петрокоммерц» выдал Златоустовскому металлургическому заводу, входившему в состав группы компаний «Эстар» Варшавского, кредит на 2,78 млрд руб. Деньги так и не вернулись банкирам. Личное поручительство по кредиту дал Варшавский. В декабре 2016 года у него дома и в офисе «Эстара» прошли обыски, экс-депутат проходил по делу в качестве свидетеля. Задержали его в 2018 году.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области вынес приговор Варшавскому по еще одному делу. Экс-депутата признали виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль ООО «РЭМЗ», руководителем которого он был. Бывшего парламентария приговорили к 3,5 года колонии строгого режима.

Вадим Варшавский родился 30 апреля 1961 года в поселке Кедровка Кемеровской области. Являлся депутатом Государственной думы IV и V созывов.

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Комментарии (1)

Мillemelle
каких достойных людей потеряли в рядах.
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