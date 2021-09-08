Экс-депутат Госдумы Варшавский получил 7 лет колонии за мошенничество на 2,5 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского к семи годам колонии общего режима за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Варшавский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С бывшего депутата также взыскано более 2 млрд 614 млн рублей.



Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в мае 2016 года. По версии следствия, в 2012 году «Петрокоммерц» выдал Златоустовскому металлургическому заводу, входившему в состав группы компаний «Эстар» Варшавского, кредит на 2,78 млрд руб. Деньги так и не вернулись банкирам. Личное поручительство по кредиту дал Варшавский. В декабре 2016 года у него дома и в офисе «Эстара» прошли обыски, экс-депутат проходил по делу в качестве свидетеля. Задержали его в 2018 году.

