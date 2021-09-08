В Петербурге в рамках финала Лиги чемпионов пройдет четырехдневный «Фестиваль чемпионов»

Различные мероприятия в рамках финала Лиги чемпионов будут проходить в Петербурге в течение четырех дней. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель организационного комитета Алексей Сорокин.
«Будет подобие фан-зоны под названием «Фестиваль чемпионов», будут места сбора болельщиков, будет дисплей гигантского трофея. Со всеми этими местами нам еще предстоит определиться вместе с властями города», — заявил он.
Сорокин также добавил, что местами подготовка к финалу Лиги чемпионов сложнее, чем к чемпионату Европы.
«Подготовка к финалу Лиги чемпионов — это большая работа и логистически в каких-то моментах где-то это сложнее, чем Евро, — с точки зрения транспорта, мобильности болельщиков, концентрации приезда и особенно их отъезда. На финале все будет как обычно, только более концентрированно. На финал будет гораздо больше чартерных рейсов, на финал надо будет учитывать возможность двух противоборствующих команд и разведение потоков болельщиков, чего не происходит на крупных турнирах, будь то чемпионаты мира или Европы», — подчеркнул глава оргкомитета.
Напомним, Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в «Лужниках» определился обладатель Кубка УЕФА — итальянская «Парма» разгромила французский «Марсель» со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов — «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» (1:1, 6:5 по пенальти). В Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов пройдет на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.