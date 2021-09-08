В Петербурге в рамках финала Лиги чемпионов пройдет четырехдневный «Фестиваль чемпионов»

Различные мероприятия в рамках финала Лиги чемпионов будут проходить в Петербурге в течение четырех дней. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель организационного комитета Алексей Сорокин.



«Будет подобие фан-зоны под названием «Фестиваль чемпионов», будут места сбора болельщиков, будет дисплей гигантского трофея. Со всеми этими местами нам еще предстоит определиться вместе с властями города», — заявил он.



Сорокин также добавил, что местами подготовка к финалу Лиги чемпионов сложнее, чем к чемпионату Европы.

