В Москве подаренная Сталиным квартира ушла с молотка за 160 млн рублей

В Москве за 160 млн рублей продали квартиру в «доме со львами» на Патриарших прудах. Она была подарена советским руководителем Иосифом Сталиным генералу Михаилу Малинину. Об этом 8 сентября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».



Торги состоялись накануне. Стартовая стоимость лота составила 100 млн рублей. Имя нового обладателя жилья не называется.



Дом, где находится квартира, был построен в Ермолаевском переулке в 1944–1945 годах. По периметру здания установлены ворота, украшенные скульптурами львов на высоких тумбах. В разное время там жили маршал Советского Союза Иван Конев, звезда оперной сцены Елена Образцова и ее муж дирижер Большого театра Альгис Жюрайтис

