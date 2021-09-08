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В Москве подаренная Сталиным квартира ушла с молотка за 160 млн рублей

В Москве за 160 млн рублей продали квартиру в «доме со львами» на Патриарших прудах. Она была подарена советским руководителем Иосифом Сталиным генералу Михаилу Малинину. Об этом 8 сентября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Торги состоялись накануне. Стартовая стоимость лота составила 100 млн рублей. Имя нового обладателя жилья не называется.

Дом, где находится квартира, был построен в Ермолаевском переулке в 1944–1945 годах. По периметру здания установлены ворота, украшенные скульптурами львов на высоких тумбах. В разное время там жили маршал Советского Союза Иван Конев, звезда оперной сцены Елена Образцова и ее муж дирижер Большого театра Альгис Жюрайтис

Генерал-полковник Михаил Малинин занимал квартиру № 1. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Москвы, Сталинградской битве, операции «Багратион», Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. Находился на посту начальника штаба 1-го Белорусского фронта.

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Комментарии (5)

PapaKarlo
Почему бы не продать? Если есть нормальная квартира для жизни, а эта досталась как наследство халявно -почему бы и не продать за хорошие деньги?
Azteca73
Квартиру невозможно было подарить, т.к. в 40е годы в СССР не было права собственности на недвижимость. Квартира, наверняка, была предоставлена по соответствующему ордеру.... Но как же без заголовка. Грустно
kоt-obormot
Как это символично "подарена", подарена тем, кто ковал победу, пока даритель нырился по всяким дачкам.
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