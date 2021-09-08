Спектакль по произведениям Маяковского сыграют на заводе

15–17 сентября в пространстве FULCRO сыграют премьеру спектакля «Ничто. Nihil». В основе постановки — произведения Владимира Маяковского: «Облако в штанах», «Человек» и трагедия «Владимир Маяковский».
Режиссер Дарья Шамина и актерский дуэт Анастасии Гордымановой и Сергея Горошко будут исследовать тему жестокости на нескольких уровнях — от личностного до общечеловеческого — и ее, как правило, необратимых последствиях. Вторая тема, на которую будут говорить авторы, — как художник, творец утрачивает статус субъекта и становится достоянием общественности, а также о последствиях такой безжалостной метаморфозы и способах пройти через этот болезненный путь без фатальных потерь.
Игровым пространством послужат цеха завода «Степан Разин». Оно будет увеличиваться, сжиматься, трансформироваться посредством сложного светового решения. Художник по свету Евгений Киуру из бликов света, преломленного света витражей, отражений хрусталя соберет мир, в котором будут существовать актеры. А композитор Илья Symphocat музыку для «Ничто» брал из нашей реальности: звуковая партитура включает в себя звуки завода, города, голосов, которые здесь прозвучат.
Начало в 19.00.
16+
Наталия Эфендиева