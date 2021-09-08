Пропавшего в Тихвине восьмиклассника третий день ищут в Петербурге и Ленинградской области. К уходу из дома его могло подтолкнуть начало учебного года.



Как сообщает областной Следственный комитет, 8 сентября продолжаются поиски 15-летнего Михаила. Вечером в воскресенье, 5-го числа, он вышел из квартиры в Тихвине и больше на связь не выходил.

В ведомстве возбудили дело по статье об убийстве — это формальность, необходимая для более широких полномочий при розыске.