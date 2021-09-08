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СК возбудил уголовное дело после пропажи школьника в Тихвине. Родителям он оставил записку

Мальчик ушёл из дома и пропал в Тихвине

Пропавшего в Тихвине восьмиклассника третий день ищут в Петербурге и Ленинградской области. К уходу из дома его могло подтолкнуть начало учебного года.

Как сообщает областной Следственный комитет, 8 сентября продолжаются поиски 15-летнего Михаила. Вечером в воскресенье, 5-го числа, он вышел из квартиры в Тихвине и больше на связь не выходил.

В ведомстве возбудили дело по статье об убийстве — это формальность, необходимая для более широких полномочий при розыске.

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По информации «Фонтанки», подросток учится в восьмом классе одной из тихвинских школ, и первая неделя, похоже, не задалась. В выходные он поссорился с матерью из-за учёбы и ушёл, оставив записку с извинениями «за всё». Родители сначала безуспешно пытались дозвониться до сына, на следующий день привлекли к поискам полицию.

Школьник воспитывается в полной семье, оба родителя работают, есть сестра-первоклассница. Следственный комитет просит всех, кто располагает какой-либо информацией о Михаиле, звонить дежурному по следственному управлению СК России по Ленинградской области +7 (812) 492-01-58.

Из квартиры он уходил в красной футболке, чёрных спортивных штанах, такого же цвета куртке и кроссовках. Среди примет — стрижка-«одуванчик» и косоглазие на левый глаз.

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Комментарии (4)

vml1
Как же плохо жилось? Полная семья. Родители души не чаяли. Стрижка одуванчик.
Мillemelle
плевать на учёбу, родители забывают что главное в жизни
zelf
Дурачьё.
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