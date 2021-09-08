Во всем виноват COVID. Китайские компании стали отклонять заказы из-за рубежа

Представители среднего и малого бизнеса в Китае стали реже принимать заказы из-за рубежа. Изменение связано с увеличением сроков доставки.



Как сообщило издание South China Morning Post 8 сентября, экспортные производители также начали сокращать производство, чтобы избежать заполнения складов на фоне задержек в поставках из-за ковид-ограничений. Кроме того, из-за длительного срока отправки товаров компании испытывают дефицит денежных средств.



Пока в странах Азии компании-поставщики ищут доступные контейнеры для товаров, отмечает медиа, в Соединенных Штатах, Европе и Австралии пустые контейнеры для товаров скапливаются в портах, потому что производство не вернулось к допандемийному уровню.

