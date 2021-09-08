Французский 59-летний скалолаз Ален Робер по кличке «Человек-паук» поднялся на 187-метровую башню Total Coupole в Париже. Он сделал это с одиннадцатой попытки.
Как сообщило издание Euronews 8 сентября, спортсмен совершил поступок в знак протеста против введения «ковид-паспортов» во Франции. Свое восхождение он осуществлял без страховки.
Позже мужчину задержали полицейские. Его отвезли в участок за причинение опасности жизни окружающих.
Обычно Робер совершает восхождения в одиночку, однако в этот раз его сопровождали трое других альпинистов. Он добавил, что восхождение, помимо прочего, — дань уважения Жан-Полю Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет. Подробнее о творческом и жизненном пути актера читайте в материале «Фонтанке».