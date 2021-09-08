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Французский «Человек-паук» поднялся на 187-метровую башню Total Coupole без страховки

Французский 59-летний скалолаз Ален Робер по кличке «Человек-паук» поднялся на 187-метровую башню Total Coupole в Париже. Он сделал это с одиннадцатой попытки.

Как сообщило издание Euronews 8 сентября, спортсмен совершил поступок в знак протеста против введения «ковид-паспортов» во Франции. Свое восхождение он осуществлял без страховки.

Позже мужчину задержали полицейские. Его отвезли в участок за причинение опасности жизни окружающих.

Обычно Робер совершает восхождения в одиночку, однако в этот раз его сопровождали трое других альпинистов. Он добавил, что восхождение, помимо прочего, — дань уважения Жан-Полю Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет. Подробнее о творческом и жизненном пути актера читайте в материале «Фонтанке».

«Ковид-паспорт» — документ, подтверждающий, что владелец сделал прививку от коронавируса, имеет негативный результат теста на COVID-19 или же недавно переболел инфекцией. Его наличие является обязательным условием для посещения баров, ресторанов, музеев и других мест для проведения досуга. Помимо этого специальную бумагу необходимо показать для участия в массовых мероприятиях и для поездок в общественном транспорте на долгие расстояния.

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Комментарии (1)

263836471
Пятьдесят девять лет, а в такой физической форме, респект?
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