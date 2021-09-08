На объявление, опубликованное завхозом 16-го общежития Мариной Пенгарт, обратили внимание студенты, авторы паблика «Лупа и Пупа». Пенгарт предлагала купить три чайника, две этажерки, две гладильные доски, восемь вешалок, 10 бокалов, пароварку и другую кухонную утварь. Похожее объявление также размещала начальник участка отдела обслуживания общежитий Татьяна Долгинцева.
Авторы паблика предположили, что сотрудницы СПбГУ продают оставленные студентами вещи. В комментариях одна из учащихся рассказала, как купила у Марины Пенгарт гладильную доску за 500 рублей.
Вопрос законности этого бизнес-процесса через виртуальную приёмную адресовали администрации СПбГУ, после чего вуз обратился в полицию.