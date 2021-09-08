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Сотрудниц общежития СПбГУ заподозрили в продаже вещей студентов. Вуз обратился в полицию

Сотрудницы общежития СПбГУ устроили бизнес на вещах студентов

СПбГУ обратился в полицию с информацией о своих сотрудниках, якобы занимающихся продажей вещей студентов. Об этом 8 сентября в виртуальной приёмной сообщил и.о. заместителя ректора по безопасности Дмитрий Грязнов.

На объявление, опубликованное завхозом 16-го общежития Мариной Пенгарт, обратили внимание студенты, авторы паблика «Лупа и Пупа». Пенгарт предлагала купить три чайника, две этажерки, две гладильные доски, восемь вешалок, 10 бокалов, пароварку и другую кухонную утварь. Похожее объявление также размещала начальник участка отдела обслуживания общежитий Татьяна Долгинцева.

Авторы паблика предположили, что сотрудницы СПбГУ продают оставленные студентами вещи. В комментариях одна из учащихся рассказала, как купила у Марины Пенгарт гладильную доску за 500 рублей.

Вопрос законности этого бизнес-процесса через виртуальную приёмную адресовали администрации СПбГУ, после чего вуз обратился в полицию.

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Комментарии (8)

07A
Закладывать себе подобных в крови у будущих граждан свободной от коррупции России!
Obseerv
Кто-то пропиарил свой паблик, а студенты теперь будут покупать новое вместо б/у...
261933551
Если студенты не сподобились сами отдать кому-то, а просто оставили - в чем проблема?
В мои времена "по наследству" передавали, бесплатно. Особенно холодильники и телевизоры из квартальского проката.
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