На время проведения церемонии возложения цветов жертвам блокады к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14, пешеходное движение на участке Невского перекрыли.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», двое полицейских, стоящие на углу Невского и Большой Морской улицы (её пешеходного отрезка), разворачивают людей. Приходится возвращаться к светофору и переходить Невский проспект на другую сторону. Ограничения введены до 10 часов, рассказали полицейские.

