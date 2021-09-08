На время проведения церемонии возложения цветов жертвам блокады к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14, пешеходное движение на участке Невского перекрыли.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», двое полицейских, стоящие на углу Невского и Большой Морской улицы (её пешеходного отрезка), разворачивают людей. Приходится возвращаться к светофору и переходить Невский проспект на другую сторону. Ограничения введены до 10 часов, рассказали полицейские.
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На церемонию собралось несколько десятков человек, слышны торжественные речи. По данным Смольного, мероприятие проводит администрация Центрального района.