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Наиболее опасную сторону Невского закрыли для простых граждан, пока чиновники возлагают цветы

На время мероприятия памяти блокады тротуар Невского перекрыли

В Петербурге 8 сентября отмечают День памяти жертв блокады.

На время проведения церемонии возложения цветов жертвам блокады к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14, пешеходное движение на участке Невского перекрыли.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», двое полицейских, стоящие на углу Невского и Большой Морской улицы (её пешеходного отрезка), разворачивают людей. Приходится возвращаться к светофору и переходить Невский проспект на другую сторону. Ограничения введены до 10 часов, рассказали полицейские.

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www.fontanka.ru

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На церемонию собралось несколько десятков человек, слышны торжественные речи. По данным Смольного, мероприятие проводит администрация Центрального района.

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Комментарии (11)

Komarinsk2019
Несусветная глупость и подлость со стороны администрации - так открыто брезговать своим народом.
***_555
Мерзость
266230437
Мероприятие, надеюсь, санкционированное?
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