Это на 2 больше, чем было в это время летом. Для осени и зимы 5–6 баллов по утрам — норма.
Местами движению мешали аварии. Так, на пересечении Камышовой и Туристской улиц столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На место прибыла карета скорой помощи. Образовался затор, сообщает читательница «Фонтанки» Лариса.
«Все живы, — рассказывает Лариса. — Двое были на мотоцикле, как я понимаю, зелёная поворачивала налево, на Туристскую, а мотоцикл ехал по Камышовой. Это мои предположения, суд по тому, как стоят и где в машине вмятина».
Читательница «Фонтанки» Лариса
Небольшое ДТП мешает при выезде с Кантемировской улицы на Выборгскую набережную. Там в остановившийся каршеринг въехал сзади «Хёндэ Солярис», пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».