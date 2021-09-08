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В Петербурге «осенние» пробки. На Туристской ехать мешало ДТП с двумя на мотоцикле

ДТП помогают собирать пробки в Петербурге

Загруженность дорог Северной столицы 8 сентября ближе к 9 часам достигла 6 баллов по шкале «Яндекса».

Это на 2 больше, чем было в это время летом. Для осени и зимы 5–6 баллов по утрам — норма.

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Местами движению мешали аварии. Так, на пересечении Камышовой и Туристской улиц столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На место прибыла карета скорой помощи. Образовался затор, сообщает читательница «Фонтанки» Лариса.

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«Все живы, — рассказывает Лариса. — Двое были на мотоцикле, как я понимаю, зелёная поворачивала налево, на Туристскую, а мотоцикл ехал по Камышовой. Это мои предположения, суд по тому, как стоят и где в машине вмятина».

Читательница «Фонтанки» Лариса

Небольшое ДТП мешает при выезде с Кантемировской улицы на Выборгскую набережную. Там в остановившийся каршеринг въехал сзади «Хёндэ Солярис», пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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