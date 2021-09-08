Дорого обошлась блокаднице в Петербурге путевка в санаторий от «пенсионного фонда»

Полиция Петроградского района ищет худую женщину к темном пальто, которая продала пенсионерке «путевку» почти на млн рублей.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября, накануне около двух дня в квартиру на Ординарной улице, где проживает 84-летняя пенсионерка, девочкой пережившая блокаду, пришла женщина. Она представилась сотрудницей пенсионного фонда и предложила приобрести путевку в санаторий по льготной цене. В течение двух часов гостья обрабатывала пожилую даму, а когда та после её ухода очнулась, то обнаружила пропажу накоплений — 570 тысяч рублей и 3 тысяч евро.
Пенсионерка, которая раньше работала в университете имени Бонч-Бруевича и ГАТИ, обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Свою обидчицу блокадница описала, как худощавую женщину на вид лет 30 — 35, в темном пальто и шапке.