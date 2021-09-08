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Дорого обошлась блокаднице в Петербурге путевка в санаторий от «пенсионного фонда»

Мошенница из «пенсионного фонда» обманула на Ординарной улице блокадницу почти на млн рублей

Полиция Петроградского района ищет худую женщину к темном пальто, которая продала пенсионерке «путевку» почти на млн рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября, накануне около двух дня в квартиру на Ординарной улице, где проживает 84-летняя пенсионерка, девочкой пережившая блокаду, пришла женщина. Она представилась сотрудницей пенсионного фонда и предложила приобрести путевку в санаторий по льготной цене. В течение двух часов гостья обрабатывала пожилую даму, а когда та после её ухода очнулась, то обнаружила пропажу накоплений — 570 тысяч рублей и 3 тысяч евро.

Пенсионерка, которая раньше работала в университете имени Бонч-Бруевича и ГАТИ, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Свою обидчицу блокадница описала, как худощавую женщину на вид лет 30 — 35, в темном пальто и шапке.

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Комментарии (3)

firma
Млн рбл в Спб. Фнтнка.
Arkadiy_
Сложно написать "миллион"?!
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