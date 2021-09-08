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Видео ДТП на М-11: дорожники остановились, и грузовик разнёс их в щепки через 20 секунд

«Газель» попала в ДТП на дороге М-11 через 20 секунд после остановки

Серьёзное ДТП, перекрывшее на некоторое время движение по платной трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области, зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи, опубликованной 8 сентября в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», видно, что «Газель» дорожных служб, оборудованная световыми сигналами, остановилась в правой полосе и через несколько секунд в неё въехал грузовик.

Напомним, ДТП произошло 7 сентября около 12:50 на 610-м километре М-11 в направлении Петербурга (Тосненский район). Движение по трассе ненадолго перекрывали.

Изначально информации о пострадавших не было. Затем ТАСС со ссылкой на «Магистраль двух столиц» сообщил, что пострадали три человека.

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

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Комментарии (26)

dragvs
Бездумная скучнейшая трасса, на которой водители похоже что просто спят. Перед глазами мелькают очень частые столбы освещения и больше ничего. Вопрос есть ли статистика по ДТП на М11, мне кажется там каждый день такое происходит.
jump
у таких дорожных работников надо права забрать , навсегда!
Pilat
Да ясно же, что дальнобойщик дремал.
Но ничего, скоро такой специальности не будет.
На подходе беспилотные авто.
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