Серьёзное ДТП, перекрывшее на некоторое время движение по платной трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области, зафиксировала камера видеонаблюдения.
На записи, опубликованной 8 сентября в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», видно, что «Газель» дорожных служб, оборудованная световыми сигналами, остановилась в правой полосе и через несколько секунд в неё въехал грузовик.
Напомним, ДТП произошло 7 сентября около 12:50 на 610-м километре М-11 в направлении Петербурга (Тосненский район). Движение по трассе ненадолго перекрывали.
Изначально информации о пострадавших не было. Затем ТАСС со ссылкой на «Магистраль двух столиц» сообщил, что пострадали три человека.
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.