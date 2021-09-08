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В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова. Победителям — по 500 тысяч рублей

В Чечне проведут конкурс на лучшее художественное изображение главы республики и его родителей

В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата-Хаджи и матери Аймани. Об этом 7 сентября написал в своем Instagram-аккаунте председатель парламента региона Магомед Даудов.

«Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной», — написал политик.

Победителям в каждой номинации обещают по 500 тысяч рублей. Работы будут принимать до 5 октября. Даудов отметил, что конкурс объявили в связи с «многочисленными обращениями» чеченцев, которые живут за рубежом.

В августе Кадыров занял первое место в конкурсе мобильных репортёров региональной телерадиокомпании «Грозный». Ему выдали премию в 45 тысяч рублей, а редакция телеканала назвала его сюжеты «самыми эксклюзивными».

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Комментарии (1)

houspi
Призы будут за счет средств налогоплательщиков, надо полагать?
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