В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова. Победителям — по 500 тысяч рублей

В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата-Хаджи и матери Аймани. Об этом 7 сентября написал в своем Instagram-аккаунте председатель парламента региона Магомед Даудов.

«Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной», — написал политик.

Победителям в каждой номинации обещают по 500 тысяч рублей. Работы будут принимать до 5 октября. Даудов отметил, что конкурс объявили в связи с «многочисленными обращениями» чеченцев, которые живут за рубежом.