Сборная России обыграла Мальту. У Карпина две победы в трех матчах

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира-2022 против Мальты. Встреча проходила в Москве 7 сентября. Российская команда выиграла со счетом 2:0.
Голы забили Федор Смолов на 10-й минуте и Зелимхан Бакаев на 84-й.
Сборная России уступила первую строчку в группе H Хорватии. Обе команды имеют по 13 очков, но хорваты лучше по разнице мячей.
Встреча с Мальтой стала третьей для сборной России под руководством тренера Валерия Карпина. Ранее российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (0:2). Следующий матч национальная сборная проведет 8 октября против Словакии.