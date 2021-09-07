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Сборная России обыграла Мальту. У Карпина две победы в трех матчах

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира-2022 против Мальты. Встреча проходила в Москве 7 сентября. Российская команда выиграла со счетом 2:0.

Голы забили Федор Смолов на 10-й минуте и Зелимхан Бакаев на 84-й.

Сборная России уступила первую строчку в группе H Хорватии. Обе команды имеют по 13 очков, но хорваты лучше по разнице мячей.

Встреча с Мальтой стала третьей для сборной России под руководством тренера Валерия Карпина. Ранее российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (0:2). Следующий матч национальная сборная проведет 8 октября против Словакии.

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Комментарии (1)

Жора__
Как здесь уже писали, они бы ещё сборную Приозерска обыграли и гордились этим!
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