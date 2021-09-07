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В Мурманской области перевернулся катер с пятью людьми. Одного спасли, остальных ищут

В бухте Долгая Щель Баренцева моря перевернулся катер

В бухте Долгая Щель в Мурманской области перевернулся катер, на борту которого находились его хозяин и четыре пассажира. Одного спасли, остальных продолжают искать, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в 10 утра судно вышло для ловли рыбы из поселка Лиинахамари. Примерно в 18:15 пограничники нашли перевернувшийся катер.

Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров и безопасности на водном транспорте. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.

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