В Мурманской области перевернулся катер с пятью людьми. Одного спасли, остальных ищут

В бухте Долгая Щель в Мурманской области перевернулся катер, на борту которого находились его хозяин и четыре пассажира. Одного спасли, остальных продолжают искать, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.



По предварительным данным, в 10 утра судно вышло для ловли рыбы из поселка Лиинахамари. Примерно в 18:15 пограничники нашли перевернувшийся катер.

Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров и безопасности на водном транспорте. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.