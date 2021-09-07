Bloomberg раскрыл секреты новых iPhone и Apple Watch

Корпорация Apple может представить новые модели iPhone, а также другие устройства в рамках презентации 14 сентября. Об этом 7 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассылку компании и свои источники.

«Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, готовит четыре новые модели iPhone, а также часы Apple Watch с более широкими экранами. … Apple также работает над обновленными наушниками AirPods и новыми MacBook Pro», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, iPhone будут тех же размеров, что и iPhone 12, при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы, например видеоверсия портретного режима съемки. Также новая линейка iPhone будет иметь быстрые процессоры и улучшенный дисплей.