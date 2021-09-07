FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
73.19р86.89р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Bloomberg раскрыл секреты новых iPhone и Apple Watch

Корпорация Apple может представить новые модели iPhone, а также другие устройства в рамках презентации 14 сентября. Об этом 7 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассылку компании и свои источники.

«Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, готовит четыре новые модели iPhone, а также часы Apple Watch с более широкими экранами. … Apple также работает над обновленными наушниками AirPods и новыми MacBook Pro», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, iPhone будут тех же размеров, что и iPhone 12, при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы, например видеоверсия портретного режима съемки. Также новая линейка iPhone будет иметь быстрые процессоры и улучшенный дисплей.

Дизайн часов Apple Watch будет изменен впервые с 2018 года. Новые модели обретут более плоские края и дисплей. Экран часов станет больше — диаметр корпуса будет варьироваться от 41 до 45 миллиметров против 40 и 44 миллиметров ранее. Также устройство оснастят более скоростным процессором.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

TresAmigos
Новый улучшенный-это конечно главный секрет эппла
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний