В Адмиралтейском районе Петербурга пробку из автобусов создал мусоровоз, который грузился посреди полосы движения. Пассажиров досрочно никто из салона не выпускал.
Как видно на присланном видео, автобус 3 маршрута терпеливо дожидается, пока содержимое бака загрузят в кузов. По словам очевидцев, за ним стояли также 27 и 22 автобусы. Один из водителей рассказал, что в первый раз наткнулся на мусоровоз при повороте на Конногвардейской, прямо на остановке. Затем уже пробка образовалась чуть дальше.
автор видео читатель «Фонтанки»
Логотип на автомобиле указывает на его принадлежность «Автопарку №1 Спецтранс».
Гендиректор предприятия Анатолий Язев рассказал, что информация о произошедшем уже получена, с водителем машины проведут разъяснительную работу во избежание подобных ситуаций в дальнейшем. В то же время он подчеркнул, что в Адмиралтейском районе хватает баков, которые можно загружать только на проезжей части, Конногвардейский — одна из таких локаций.