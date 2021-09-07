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Мусору время, автобусу час. На Конногвардейском пассажиры трех маршрутов ждали, пока мусоровоз загрузится

В Адмиралтейском районе Петербурга пробку из автобусов создал мусоровоз, который грузился посреди полосы движения. Пассажиров досрочно никто из салона не выпускал.

Как видно на присланном видео, автобус 3 маршрута терпеливо дожидается, пока содержимое бака загрузят в кузов. По словам очевидцев, за ним стояли также 27 и 22 автобусы. Один из водителей рассказал, что в первый раз наткнулся на мусоровоз при повороте на Конногвардейской, прямо на остановке. Затем уже пробка образовалась чуть дальше.

автор видео читатель «Фонтанки»

Логотип на автомобиле указывает на его принадлежность «Автопарку №1 Спецтранс».

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Гендиректор предприятия Анатолий Язев рассказал, что информация о произошедшем уже получена, с водителем машины проведут разъяснительную работу во избежание подобных ситуаций в дальнейшем. В то же время он подчеркнул, что в Адмиралтейском районе хватает баков, которые можно загружать только на проезжей части, Конногвардейский — одна из таких локаций.

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