В Адмиралтейском районе Петербурга пробку из автобусов создал мусоровоз, который грузился посреди полосы движения. Пассажиров досрочно никто из салона не выпускал.



Как видно на присланном видео, автобус 3 маршрута терпеливо дожидается, пока содержимое бака загрузят в кузов. По словам очевидцев, за ним стояли также 27 и 22 автобусы. Один из водителей рассказал, что в первый раз наткнулся на мусоровоз при повороте на Конногвардейской, прямо на остановке. Затем уже пробка образовалась чуть дальше.