Карпин поставил на игру с Мальтой трех зенитовцев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился со стартовым составом на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты. Встреча пройдет 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
С первых минут на поле выйдут Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов (капитан).
Начало встречи — в 21:45. Это третья игра национальной команды под руководством Валерия Карпина. Против сборной Хорватии россияне сыграли вничью (0:0), а во второй встрече с Кипром выиграли 2:0. Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом, месте.