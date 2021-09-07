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Карпин поставил на игру с Мальтой трех зенитовцев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился со стартовым составом на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты. Встреча пройдет 7 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

С первых минут на поле выйдут Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов (капитан).

Начало встречи — в 21:45. Это третья игра национальной команды под руководством Валерия Карпина. Против сборной Хорватии россияне сыграли вничью (0:0), а во второй встрече с Кипром выиграли 2:0. Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом, месте.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Мальта- очень сильный соперник. Численность населения- 500 000. Меньше чем в Купчино.
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