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«Ласточка» по пути в Петербург насмерть сбила пьяного мужчину

В Карелии местный житель не пережил столкновения с электричкой. «Ласточка» направлялась из Сортавалы в Петербург.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции 7 августа, информация об инциденте поступила в дежурную часть в 18:20. Мужчина шел по путям на станции Сортавала и не слышал звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что это местный житель 1960 года рождения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка», — добавили в ведомстве.

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Комментарии (2)

Obseerv
может быть, он уставшим был или от голода шатало...
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