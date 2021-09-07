«Ласточка» по пути в Петербург насмерть сбила пьяного мужчину

В Карелии местный житель не пережил столкновения с электричкой. «Ласточка» направлялась из Сортавалы в Петербург.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции 7 августа, информация об инциденте поступила в дежурную часть в 18:20. Мужчина шел по путям на станции Сортавала и не слышал звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.



«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что это местный житель 1960 года рождения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка», — добавили в ведомстве.

