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На заимке Лыковых начался пожар. Знаменитой отшельнице Агафье удалось спастись

В заповеднике «Хакасский» сгорели два дома

На территории заповедника «Хакасский» начался пожар. Горит заимка Лыковых, где живет отшельница Агафья, сообщает 7 сентября 19rus.info.

По предварительным данным, два дома сгорели, огонь перекинулся на третий. Агафье Лыковой удалось спастись. Предположительно, пожар начался из-за свечки.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, бежавших в 1930-х годах в тайгу от советской власти. В 1978-м их случайно нашли геологи — к этому времени семья состояла из Карпа Иосифовича Лыкова, его двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. В 1981 году умерли братья и сестра Агафьи, а в 1988-м не стало отца.

Дважды в год местные власти доставляют ей лекарства и продукты — на заимку ездят студенты и чиновники.

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Комментарии (6)

Noisymouse
Вот что с ней носятся, как с писаной торбой? Мало у нас по деревням бублек в одиночестве загибается, всю жизнь на благо страны отпахав?( И никому они не интересны...
Павел Михайлов
А не плохо устроилась. Живёт в заповеднике. 2 раза в год привозят мешками еду.
nuga
Это новый дом видно сгорел,сделан так,что только спичку поднести-одна вагонка.Дерипаска подарил дом.
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