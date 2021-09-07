На заимке Лыковых начался пожар. Знаменитой отшельнице Агафье удалось спастись

На территории заповедника «Хакасский» начался пожар. Горит заимка Лыковых, где живет отшельница Агафья, сообщает 7 сентября 19rus.info.
По предварительным данным, два дома сгорели, огонь перекинулся на третий. Агафье Лыковой удалось спастись. Предположительно, пожар начался из-за свечки.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, бежавших в 1930-х годах в тайгу от советской власти. В 1978-м их случайно нашли геологи — к этому времени семья состояла из Карпа Иосифовича Лыкова, его двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. В 1981 году умерли братья и сестра Агафьи, а в 1988-м не стало отца.