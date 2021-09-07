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«Зениту» на матче с «Ахматом» разрешат заполнить «Газпром Арену» на 30 процентов

Максимальную квоту на посещаемость домашних матчей футбольного клуба «Зенит» в ближайшее время увеличат.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, уже на ближайшей игре против «Ахмата» 11 сентября сине-бело-голубые смогут заполнить «Газпром Арену» на 30 процентов.

Таким образом, матч смогут посетить около 20 тысяч болельщиков. При этом пускать, скорее всего, будут только привитых, переболевших недавно коронавирусом или с ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за два дня до события.

Напомним, что сейчас разрешается присутствие максимум 1 000 человек на трибунах.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
А что, на подобном матче, без ковидных ограничений, было бы больше зрителей?
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