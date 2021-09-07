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В ВОЗ снова заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в мире вышла на плато. Об этом 7 сентября заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — цитирует ее ТАСС.

Она отметила, что в последнее время на планете ежедневно фиксируется 4,4 — 4,5 млн новых случаев COVID-19. Умирают около 72 — 78 тысяч пациентов. При этом если в Европе число заболевших снижается, то в Северной и Южной Америках — увеличивается. В Африке количество инфицированных и умерших идет на спад.

Последний раз о выходе на плато по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял в мае. Тогда он отмечал снижение количества новых случав во всех регионах планеты.

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