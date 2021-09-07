Турист из Петербурга на лодке пошел ко дну в Черном море. На помощь ему пришли росгвардейцы

Турист из Петербурга чуть не утонул в Черном море. Он вышел на морскую прогулку на каяке (небольшая гребная лодка) и врезался в скалы.



Как сообщает 7 сентября пресс-служба Росгвардии, 33-летний мужчина попал в беду неподалеку от Международного детского центра «Артек». Путешественник на каяке не справился с порывами сильного ветра и врезался в скалы Аю-Дага, лодка получила пробоину и быстро наполнялась водой.



Сигналы о помощи услышали трое сотрудников ялтинского подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Они подняли потерпевшего на борт катера и доставили к причалу поселка Гурзуф. Помощь медиков туристу не понадобилась.

