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Турист из Петербурга на лодке пошел ко дну в Черном море. На помощь ему пришли росгвардейцы

Росгвардейцы спасли петербуржца, который на лодке врезался в скалы в Черном море.

Турист из Петербурга чуть не утонул в Черном море. Он вышел на морскую прогулку на каяке (небольшая гребная лодка) и врезался в скалы.

Как сообщает 7 сентября пресс-служба Росгвардии, 33-летний мужчина попал в беду неподалеку от Международного детского центра «Артек». Путешественник на каяке не справился с порывами сильного ветра и врезался в скалы Аю-Дага, лодка получила пробоину и быстро наполнялась водой.

Сигналы о помощи услышали трое сотрудников ялтинского подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Они подняли потерпевшего на борт катера и доставили к причалу поселка Гурзуф. Помощь медиков туристу не понадобилась.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Ну наконец-то позитивный образ нацгвардейцев в СМИ! :)
07A
Это тот редкий случай, когда после встречи с Росгвардией не требуется медпомощь!
bluxer
каяк или каюк?
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