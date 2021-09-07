В России о пожаре в шумных помещениях будут сигнализировать с помощью света

С 1 марта 2022 года световые мигающие оповещатели будут сигнализировать о пожаре в шумных помещениях. Об этом гласит постановление правительства России, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации 7 сентября.



«В защищаемых помещениях, в которых уровень звука постоянного (фонового) шума более 95 акустических децибел, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей», — сказано в документе.



Примером уровня звука более 95 акустических децибел может послужить обстановка снаружи или внутри вагона метро. При этом, отмечается в постановлении, в остальных помещениях пожарная сигнализации должна быть на 15 акустических децибел (как шелест листвы) громче фонового шума.

