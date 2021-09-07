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В России о пожаре в шумных помещениях будут сигнализировать с помощью света

С 1 марта 2022 года световые мигающие оповещатели будут сигнализировать о пожаре в шумных помещениях. Об этом гласит постановление правительства России, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации 7 сентября.

«В защищаемых помещениях, в которых уровень звука постоянного (фонового) шума более 95 акустических децибел, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей», — сказано в документе.

Примером уровня звука более 95 акустических децибел может послужить обстановка снаружи или внутри вагона метро. При этом, отмечается в постановлении, в остальных помещениях пожарная сигнализации должна быть на 15 акустических децибел (как шелест листвы) громче фонового шума.

Помимо этого, общий уровень шума в защищаемом помещении должен быть не менее 75 децибел (громкие разговоры, крик или смех) на расстоянии трех метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел (отбойный молоток) в любой точке помещения. Между тем в спальных помещениях громкость должна быть не тише 70 децибел (громкие разговоры) в трех метрах от оповещателя.

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