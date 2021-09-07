ГАТИ разрешила поставить леса для капремонта «Владимирской». Подрядчик говорит о покраске

Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что согласовала капитальный ремонт станции метро «Владимирская». Работы разрешены с 7 сентября 2021 года до 30 апреля 2022 года.
Как уточняет ГАТИ, выдан ордер на установку и размещение временных ограждений стройплощадок, зон производства работ, в том числе строительных лесов. В самом ордере значится, что выдан он «Ленметрогипротрансу». Из особых условий — обеспечение безопасного прохода пешеходов и проезда автотранспорта, а также — перерыв в единый день голосования 19 сентября.
В Петербургском метрополитене затруднились с ходу сообщить, как это повлияет на работу станции, так как разрешительная документация выдана только что. Однако гендиректор ЛМГТ Владимир Маслак сообщил «Фонтанке», что, несмотря на наименование «капитальный ремонт», речь идет фактически о покраске фасада.