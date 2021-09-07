Москвичи, вернувшиеся из-за границы и наплевавшие на ПЦР-тесты, заплатят миллионы рублей штрафов

«Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования», — говорится в опубликованном 7 августа сообщении ведомства.
На проигнорировавших требования составляются протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей. А если пострадают и другие люди, то по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, размер штрафа уже от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Протоколы в отношении 3 954 граждан уже направлены в районные суды. 1 673 москвича получили штрафы на сумму 21,2 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.
Из-за роста пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для российских туристов, контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 усилен.
В управлении Роспотребнадзора напомнили, что россияне, которые не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев, обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР и в течение четырех календарных дней разместить информацию о результатах исследований в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.