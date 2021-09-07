FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

Москвичи, вернувшиеся из-за границы и наплевавшие на ПЦР-тесты, заплатят миллионы рублей штрафов

Жители Москвы, которые отдохнули за границей, а на родине не стали проверяться на коронавирус и изолироваться, заплатят миллионы рублей штрафов, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования», — говорится в опубликованном 7 августа сообщении ведомства.

На проигнорировавших требования составляются протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей. А если пострадают и другие люди, то по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, размер штрафа уже от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Протоколы в отношении 3 954 граждан уже направлены в районные суды. 1 673 москвича получили штрафы на сумму 21,2 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.

Из-за роста пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для российских туристов, контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 усилен.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что россияне, которые не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев, обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР и в течение четырех календарных дней разместить информацию о результатах исследований в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Редиска Здесь
Было бы умнее эти тесты делать сразу в аэропорту всем прилетевшим, и бесплатно.
Dim22
Это если ты сообщил , что ездил за границу . Можешь и не сообщать и Роспотребнадзор не узнают, что ты ездил . Как то так . Эти фиговые справки о выезде ни кто не проверяет печатай что хочешь.
karbofos
Пугают людей, чтобы за границу не ездили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний