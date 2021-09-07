Москвичи, вернувшиеся из-за границы и наплевавшие на ПЦР-тесты, заплатят миллионы рублей штрафов

«Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования», — говорится в опубликованном 7 августа сообщении ведомства.



На проигнорировавших требования составляются протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей. А если пострадают и другие люди, то по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, размер штрафа уже от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

