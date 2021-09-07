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Место в паркинге приобретает каждый третий покупатель квартиры в новостройке

Парковочное место в 2021 году приобретает каждый третий покупатель квартиры на первичном рынке. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в 2020 году это делал каждый восьмой новосёл, а еще годом ранее — каждый одиннадцатый.

По данным аналитиков центра, за первые семь месяцев 2021 года реализовали вдвое больше машино-мест, чем за аналогичный период прошлого года. Застройщики готовы предлагать покупателям квартир особые условия — так, в некоторых уже сданных жилых комплексах предоставляют рассрочку на парковочное место.

— Около 10 лет средняя стоимость места в паркинге находится на неизменном уровне: в Санкт-Петербурге это около 800 тысяч рублей, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В среднем на рынке в сегменте «масс-маркет» стоимость машино-места варьируется от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Что касается бизнес-класса, то тут средний бюджет покупки машино-места составляет от 1,2 млн до 3 млн рублей, в премиум-сегменте — от 2 млн до 5,5 млн рублей.

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