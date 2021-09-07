Место в паркинге приобретает каждый третий покупатель квартиры в новостройке

По данным аналитиков центра, за первые семь месяцев 2021 года реализовали вдвое больше машино-мест, чем за аналогичный период прошлого года. Застройщики готовы предлагать покупателям квартир особые условия — так, в некоторых уже сданных жилых комплексах предоставляют рассрочку на парковочное место.



— Около 10 лет средняя стоимость места в паркинге находится на неизменном уровне: в Санкт-Петербурге это около 800 тысяч рублей, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В среднем на рынке в сегменте «масс-маркет» стоимость машино-места варьируется от 500 тысяч до 1 млн рублей.

