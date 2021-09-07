Суд Петербурга защитил от россиян украинского филина Bubo и курганника-молчуна

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 7 сентября, по иску прокурора запрещённой к распространению в РФ признана информация, доступная по трём ссылкам на сайты obyava.ua, prom.ua и zakupka.com. В объявлениях предлагали приобрести редких пернатых, которых можно найти в российской Красной книге.

Объявления о продаже краснокнижных птиц не оставила без внимания прокуратура Калининского района Петербурга. Бдительность надзора перешла границы, и в чёрный список отправляют ссылки из украинского Интернета.

Так, по первой продавали филина Bubo bubo. Эта ссылка уже неактивна, доступ к двум другим не ограничен. Там продавцы из Киева расхваливают птенцов пустельги и курганника. Последние, как указывает автор, очень молчаливые, преданные и дружелюбные. Доставка только в пределах Украины, для особо заинтересованных есть самовывоз, но из страны с птенцами едва ли выехать — все три вида также внесены в местную Красную книгу.



С подачи прокуратуры Калининского района в августе под запрет попали ссылки со снюсом, продажей медицинских справок и порно. В ошибку 404 превратили ещё не все. Украинские сайты не впервые попадают в поле зрения надзора. К примеру, в мае сообщалось, что Калининский райсуд защитил популяцию Краснозобой казарки и Горного гуся — представителями обоих видов также торговали из Украины.



«Распространение информации, способствующей незаконному обороту животных, может привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира и способствует совершению преступлений и правонарушений», — было сказано в иске.

