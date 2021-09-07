Пожилой водитель на легковом автомобиле разбился о грузовик в Ломоносовском районе Ленобласти днем 7 сентября. Его пассажирка тоже не выжила.

Как сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району, авария произошла около 12:50 на 15-м километре автодороги Петергоф — Кейкино. 81-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом КАМАЗ, за рулем которого был мужчина 59 лет.