FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Пенсионер на Hyundai вылетел в лоб КАМАЗу под Петербургом. Погибли двое

ПоделитьсяПоделиться

Пожилой водитель на легковом автомобиле разбился о грузовик в Ломоносовском районе Ленобласти днем 7 сентября. Его пассажирка тоже не выжила.

Как сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району, авария произошла около 12:50 на 15-м километре автодороги Петергоф — Кейкино. 81-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом КАМАЗ, за рулем которого был мужчина 59 лет.

В результате аварии водитель «Хёндэ» и его пассажирка скончались на месте. Возраст погибшей уточняется.

Скриншот видео <a href="https://vk.com/wall-164350513_579" class="io-leave-page _" target="_blank">ОГИБДД по Ломоносовскому району</a>
Скриншот видео ОГИБДД по Ломоносовскому району

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ассасин
ну куда в таком возрасте за руль садится? вчера переходил пешеходный переход у школы, чуть не сбили меня с ребенком, бабушка с Титаника! возрасте была бабушка! ну куда уже 80/90 лет за руль!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний