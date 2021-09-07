Глава Минздрава назвал долю непривитых среди госпитализируемых с коронавирусом в РФ

Подавляющее большинство госпитализируемых с коронавирусом пациентов в России не привиты от инфекции. Те же, кто прошёл вакцинацию, не попадают в реанимацию. Об этом 7 сентября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные, поступают, — это, как правило, лёгкое течение, они не попадают в реанимации», — цитирует Мурашко ТАСС.



Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, два укола от коронавируса сделали уже почти 39 млн россиян.

