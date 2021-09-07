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Глава Минздрава назвал долю непривитых среди госпитализируемых с коронавирусом в РФ

Более 92% госпитализируемых в РФ пациентов с СOVID-19 не были привиты, сообщил Михаил Мурашко

Подавляющее большинство госпитализируемых с коронавирусом пациентов в России не привиты от инфекции. Те же, кто прошёл вакцинацию, не попадают в реанимацию. Об этом 7 сентября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные, поступают, — это, как правило, лёгкое течение, они не попадают в реанимации», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, два укола от коронавируса сделали уже почти 39 млн россиян.

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Комментарии (7)

264527831
Что можно ждать от минздрава?
fedorsmolov
Им же перед выборами сказали заткнуться? Не может терпеть?
asgard
вранье. нарисовали. 50/50
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