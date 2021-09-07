Что говорить об электронных паспортах, если данные традиционных бумажных паспортов сейчас находятся в базе. В прошлом банки не выдавали ничего без сканирования страниц паспорта. У тех, у кого старый паспорт, эту процедуру выполняют и по сей день. Мне паспорт поменяли недавно. И я вижу, что банки теперь ничего не сканируют - я есть в базе. Страховая не требовала ехать к ним в офис для смены полиса ОМС, потому что мой паспорт есть в базе, номер которого я им назвал по телефону, и он был подтвержден. На госуслугах мой новый паспорт подтвердился сразу, потому что он есть в базе, и не надо ехать на почту, и показывать его, как со старым, чтобы подтвердить его подлинность. Напрягает лишь то, что эти данные новых российских паспортов по русской традиции могут попасть на продажу на открытый рынок