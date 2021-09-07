Три четверти граждан РФ считают, что не защищены сегодня от кражи персональных данных. При этом каждый четвёртый россиянин (26%) полагает, что «абсолютно не защищён», а каждый второй (48%), что «скорее не защищён». Об этом 7 сентября сообщает ВЦИОМ.
Полностью защищёнными от происков цифровых злоумышленников считают себя лишь 3% респондентов. 20% полагают, что «скорее защищены».
При этом главной причиной утечек персональных данных половина россиян (49%) называют «злоупотребление полученными данными стороной, которая имеет к ним доступ». 15% указывают на «небрежное отношение людей к передаче своих персональных данных». На несовершенство законодательной системы, регулирующей хранение и использование таких данных, указал каждый седьмой россиянин — 14%. В то же время 13% сетуют на недостаточный уровень технологий.
84% граждан РФ не знают, для чего собираются их персональные данные. Из предложенных вариантов ответов в тройку самых популярных попали: подтверждение личности (37%), упрощение процедур получения услуг (32%) и «чтобы взять под контроль жизнь людей» (26%).
На этом фоне россияне считают, что их персональные данные при оформлении документов в МФЦ, Пенсионном фонде и других госорганах скорее находятся в безопасности. По шкале от 1 до 7, где наибольшая цифра говорит о «полной безопасности», среднее значение для всех возрастных групп — 5.
Опрос был проведён 9 июля 2021 года среди 1 606 совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 606 россиян в возрасте от 18 лет.