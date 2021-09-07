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Опрос: 74% россиян заявляют, что не защищены от кражи персональных данных

Полностью защищёнными от происков цифровых злоумышленников чувствуют себя 3% россиян

Три четверти граждан РФ считают, что не защищены сегодня от кражи персональных данных. При этом каждый четвёртый россиянин (26%) полагает, что «абсолютно не защищён», а каждый второй (48%), что «скорее не защищён». Об этом 7 сентября сообщает ВЦИОМ.

Фото: ВЦИОМ
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Полностью защищёнными от происков цифровых злоумышленников считают себя лишь 3% респондентов. 20% полагают, что «скорее защищены».

При этом главной причиной утечек персональных данных половина россиян (49%) называют «злоупотребление полученными данными стороной, которая имеет к ним доступ». 15% указывают на «небрежное отношение людей к передаче своих персональных данных». На несовершенство законодательной системы, регулирующей хранение и использование таких данных, указал каждый седьмой россиянин — 14%. В то же время 13% сетуют на недостаточный уровень технологий.

84% граждан РФ не знают, для чего собираются их персональные данные. Из предложенных вариантов ответов в тройку самых популярных попали: подтверждение личности (37%), упрощение процедур получения услуг (32%) и «чтобы взять под контроль жизнь людей» (26%).

На этом фоне россияне считают, что их персональные данные при оформлении документов в МФЦ, Пенсионном фонде и других госорганах скорее находятся в безопасности. По шкале от 1 до 7, где наибольшая цифра говорит о «полной безопасности», среднее значение для всех возрастных групп — 5.

Опрос был проведён 9 июля 2021 года среди 1 606 совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 606 россиян в возрасте от 18 лет.

Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (2)

f0ntan
Что говорить об электронных паспортах, если данные традиционных бумажных паспортов сейчас находятся в базе. В прошлом банки не выдавали ничего без сканирования страниц паспорта. У тех, у кого старый паспорт, эту процедуру выполняют и по сей день. Мне паспорт поменяли недавно. И я вижу, что банки теперь ничего не сканируют - я есть в базе. Страховая не требовала ехать к ним в офис для смены полиса ОМС, потому что мой паспорт есть в базе, номер которого я им назвал по телефону, и он был подтвержден. На госуслугах мой новый паспорт подтвердился сразу, потому что он есть в базе, и не надо ехать на почту, и показывать его, как со старым, чтобы подтвердить его подлинность. Напрягает лишь то, что эти данные новых российских паспортов по русской традиции могут попасть на продажу на открытый рынок
Василий-3
Осталось сделать эл. паспорта, чтоб человека полностью можно было украсть. Прут в цифровизацию по моде, а подумать о последствиях некогда. Да и что с этих взять - они с самокатами-то и то не знают, что делать.
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