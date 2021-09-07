Житель Вьетнама заразил восемь человек коронавирусом и получил пять лет тюрьмы

Во Вьетнаме суд на пять лет отправил в тюрьму мужчину, признанного виновным в нарушении коронавирусных ограничений и распространении COVID-19. Об этом 7 сентября сообщает BBC.



По данным издания, в начале июня вьетнамец по имени Ле Ван Три приехал на мотоцикле из Хошимина в свою родную провинцию Камау на юге страны. Мужчина не соблюдал обязательную трехнедельную изоляцию и солгал в декларации о своем состоянии здоровья и недавних путешествиях.



Позже Ле Ван Три сдал положительный тест на COVID-19. За время пребывания дома он заразил членов своей семьи, а также персонал социального центра, который он посетил. В результате заболели восемь человек, один из которых скончался.

