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Житель Вьетнама заразил восемь человек коронавирусом и получил пять лет тюрьмы

Во Вьетнаме суд на пять лет отправил в тюрьму мужчину, признанного виновным в нарушении коронавирусных ограничений и распространении COVID-19. Об этом 7 сентября сообщает BBC.

По данным издания, в начале июня вьетнамец по имени Ле Ван Три приехал на мотоцикле из Хошимина в свою родную провинцию Камау на юге страны. Мужчина не соблюдал обязательную трехнедельную изоляцию и солгал в декларации о своем состоянии здоровья и недавних путешествиях.

Позже Ле Ван Три сдал положительный тест на COVID-19. За время пребывания дома он заразил членов своей семьи, а также персонал социального центра, который он посетил. В результате заболели восемь человек, один из которых скончался.

Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы и оштрафовал на 880 долларов.

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Комментарии (2)

nuga
Что там с посадкой в тюрьму за смерть семьи после Эпивак на Кубани?
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