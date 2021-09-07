В Волгограде чернокожий диджей получил по голове за отказ поставить трек посетителя. Полиция возбудила уголовное дело

Сотрясением мозга закончилась вечеринка для диджея Flavio в одном из баров в Волгограде. Посетитель не оценил его музыку и просил поставить свой трек, а после отказа пустил в ход кулаки.



Flavio рассказал об инциденте в воскресенье, 5 сентября, на своей странице в Instagram. По его словам, он играл свою музыку в заведении, и в это время к нему подошел молодой человек, который в грубой форме потребовал поставить свой трек. Диджей отказался и получил несколько ударов. Музыкант отправился в больницу с сотрясением.

