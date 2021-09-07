FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

В Волгограде чернокожий диджей получил по голове за отказ поставить трек посетителя. Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после избиения чернокожего диджея в Волгограде

Сотрясением мозга закончилась вечеринка для диджея Flavio в одном из баров в Волгограде. Посетитель не оценил его музыку и просил поставить свой трек, а после отказа пустил в ход кулаки.

Flavio рассказал об инциденте в воскресенье, 5 сентября, на своей странице в Instagram. По его словам, он играл свою музыку в заведении, и в это время к нему подошел молодой человек, который в грубой форме потребовал поставить свой трек. Диджей отказался и получил несколько ударов. Музыкант отправился в больницу с сотрясением.

Как пишет 7 сентября РИА Новости, по данному факту полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Flavio приехал в Волгоград из Мозамбика, он учится на пятом курсе местного вуза. Бар, где произошел конфликт, временно закрылся.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний